Новые маршруты во время пандемии на примере Air India

10 июля 2020, 10:45

Планирование маршрута является критической задачей для любой авиакомпании.

Авиакомпании тратят время и деньги, изучая рынки и покупая данные поиска клиентов, чтобы найти маршруты с высоким спросом. Приостановив международные рейсы из Индии, Air India выделила ряд маршрутов с высоким спросом, которые в настоящее время не обслуживаются ни одной авиакомпанией.

Планирование сети сейчас более важно для авиакомпаний, чем когда-либо. Поскольку международные рейсы медленно возобновляются, перевозчики стремятся отказаться от менее прибыльных маршрутов и добавить любые новые высоко прибыльные маршруты, которые могут найти. Авиакомпании ежегодно зарабатывают миллионы, предлагая прямые рейсы по маршрутам, которые практически не имеют конкуренции.Авиакомпании надеются добавить новые, прибыльные маршруты в свои сети, поскольку полет снова набирает обороты, и уже в ближайшие годы индийские авиалинии выглядят довольно оптимистично на международных маршрутах. IndiGo подчеркнул, что рынок имеет огромный потенциал для международной экспансии.В Индийских авиалиниях разработали стратегию, которая планируется и разрабатывается с использованием данных индийских консульств со всего мира. Если посольства получают высокий спрос от граждан, желающих вернуться, правительство планирует несколько рейсов. Логика заключается в том, что, если люди возвращаются из страны тысячами людей, они должны были попасть туда в первую очередь. Именно здесь авиакомпании могут увидеть, где присутствует неиспользованный спрос.Один из маршрутов дальнего следования, на который могли бы обратить внимание индусы, - это Украина. Точнее Киев. Индия уже провела 21 рейс между Киевом и рядом индийских городов, еще восемь запланировано. Очевидно, что существует большое сообщество индийцев, которые проживают в Украине, спрос на которые мог бы удовлетворить индийская авиакомпания. Вполне возможно, что многие из этих жителей в будущем вернутся в Киев, что создаст спрос на маршрут.