flydubai и Emirates анонсировали новые направления для пассажиров

10 ноября 2017, 11:45

flydubai и Emirates подписали код-шеринговое соглашение и анонсировали новые направления для пассажиров аэропорта "Киев".

В партнерстве с flydubai маршрутная сеть Emirates расширилась еще на 29 направлений на трех континентах. Код-шеринг на новых маршрутах это возможность путешествовать по всему миру с одной стыковкой в Дубае (ОАЭ), при этом багаж пассажир регистрирует до конечного пункта назначения.



Международный аэропорт Дубай - крупнейший гражданский аэропорт Объединённых Арабских Эмиратов, расположенный в четырёх километрах к юго-востоку от исторического центра Дубай. Международный аэропорт Дубай имеет максимальную пропускную способность в 60 миллионов пассажиров. Является базовым аэропортом для национальной авиакомпании страны Emirates Airline. Emirates обрабатывает до 60 % всех пассажирских перевозок аэропорта-хаба, который представляя собой крупнейший авиационный узел Ближнего Востока и Африки. Аэропорт также является базовым для бюджетной авиакомпании Flydubai.



Пассажиры авиакомпаний flydubai и Emirates могут путешествовать по единому авиабилету. На совместных рейсах, забронированных с кодом Emirates и выполняемых flydubai, клиентам предоставляется без дополнительной платы услуга предварительного выбора мест в салоне, питание в полете, и норму провоза багажа Emirates, как в эконом, так и бизнес-классе.



Минимальное стыковочное время между рейсами flydubai в Терминале 2 Международного аэропорта Дубая и рейсами Emirates в Терминале 3 составляет 120 минут.