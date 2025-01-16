Израиль направил в Украину несколько сотен портативных зарядных станций EcoFlow

16 января 2025, 12:45

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что помощь направлена для того, чтобы помочь украинцам легче пережить зиму и справиться с проблемами электроснабжения.



Как отметил Бродский, посольство вместе с MASHAV (агентство по международному сотрудничеству и партнерству при МИД Израиля) передадут портативные станции семьям, которые в этом нуждаются, в разные регионы Украины.