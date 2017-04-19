Вдвое больше базовых станций установил Vodafone в Украине в 1 квартале

19 апреля 2017, 13:45

Vodafone Украина в первые 3 месяца года активно расширял покрытие в Украине.

По результатам 1 квартала 2017 года оператор установил вдвое больше базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, в январе-марте «в эфир» было запущено 366 базовых станций.

«Мы много инвестируем в развитие инфраструктуры в Украине. За последние два года компания вложила в сеть более 10 млрд грн. В результате украинские абоненты Vodafone ощутили не только улучшение качества связи и комфортные скорости мобильного интернета, а и другое качество жизни, новые возможности для бизнеса, доступные не только в крупных городах, но и в отдаленных селах. В этом году мы наращиваем темпы строительства, увеличиваем сумму ежегодных инвестиций и рассчитываем увидеть положительный экономический эффект для страны, который должно принести национальное 3G покрытие», – поясняет технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

На прошедшие 3 месяца 3G покрытие появилось в населенных пунктах центральной и восточной Украины:

Житомирской области – в городе Радомышль, в пгт Иршанск и селах Старики и Лутовка;

Днепропетровской области – в городах Верховцево и Перещепино, в пгт Мелиоративное, а также селах Могилев, Егорино и Саловка;

Запорожской области – в городах Мелитополь, Гуляйполе, Токмак, Днепрорудное, в пгт Михайловка и в селах Воскресенка (Чапаевка), Каменское, Беленькое и Матвеевка;

Черкасской области – в Черкассах и г. Каменка;

Харьковской области – в пгт Коломак;

Донецкой области – в Краматорске.

В 2017 году Vodafone приступил к запуску 3G сетей на востоке Украины. Развитие 3G сети в восточных областях Украины оператор начал с Краматорска. В ближайшие месяцы 3G сеть оператора будет запущена и в других городах Востока.



