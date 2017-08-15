Vodafone запустил первые в Украине тарифы Unlim 3G

15 августа 2017, 12:21

Vodafone представил тарифную линейку Vodafone Unlim 3G.

Тарифы полностью ориентированы на пользователей мобильного интернета и призваны избавить интернет пользователей от подсчета потраченных гигабайт и проверки баланса.

С Unlim 3G можно свободно пользоваться социальными сетями и месенджерами, смотреть и транслировать видео, слушать онлайн-музыку, при этом ничего не нужно скачивать заранее, искать wi-fi и забивать память смартфона.

«Unlim 3G призван положить конец диктатуре голоса в тарифах – мы даем нашим клиентам возможность самостоятельно выбирать, какими услугами связи пользоваться. Сегодня уже есть достаточно много клиентов, которые общаются преимущественно в текстовых и видео-мессенджерах, социальных сетях, чатах. Для общения таким клиентам нужен только 3G, и теперь они могут не платить за включенную услугу голосовой связи и СМС», – комментирует запуск нового поколения тарифов директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.

В тарифах при необходимости можно пользоваться голосовыми услугами, стоимость минуты звонка оставлена достаточно доступной – 20 копеек. Это единый тариф для звонков на любую украинскую мобильную сеть, что позволяет время от времени звонить любым украинским абонентам, не задумываясь о стоимости.

Линейка включает два тарифа. Тариф Vodafone Unlim 3G стоимостью 50 грн предлагает безлимитный доступ к скоростному мобильному интернету на 4 недели и подойдет пользователям, которые почти полностью перешли на общение с помощью интернет-сервисов. Все остальные услуги в тарифе доступны за дополнительную плату: стоимость SMS и минуты звонков и на все украинские номера, включая сеть Vodafone, составит 0,20 грн, звонки за рубеж в тарифе стоят от 1 грн/мин.

Тариф Vodafone Unlim 3G Plus ориентирован на клиентов, которые используют много мобильного интернета, а также регулярно пользуются голосовыми услугами. В тариф стоимостью 75 грн за 4 недели использования включены безлимитный 3G интернет и безлимитные звонки внутри сети, а также 100 минут для звонков на другие сети.

«Мы сделали тариф максимально доступным для самых активных пользователей интернета. В то же время мы рассчитываем на честное и цивилизованное пользование нашей связью, поэтому исключили использование торрент-сетей как источников пиратского контента и возможное коммерческое использование тарифа, поэтому тариф не предполагает раздачу канала другим пользователям», – добавляет Андрей Отрощенко.

Тариф предназначен для частного использования в смартфонах и планшетах, в стоимость стартового пакета включена стоимость первых четырех недель использования. Согласно условиям тарифа абонентам ежедневно доступны 3Гб 3G интернета на максимально возможной скорости, после использования которых скорость передачи данных будет снижена до 800 кбит/с. Специальное предложение по подключению в данные тарифы действительно до 31.01.2018.





