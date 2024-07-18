21 мобільну котельню встановили на Харківщині

Вони забезпечать теплом понад 200 тисяч жителів.
Завершили встановлення:
▪️ 14 котелень потужністю від 100 до 2000 кВт на об’єктах охорони здоров’я;
▪️ шість котелень потужністю від 190 до 2000 кВт на об’єктах освіти та культури;
▪️ дві котельні потужністю від 100 до 300 кВт на інших об’єктах.
Проєкти реалізовані в Малій Данилівці, Черкаській Лозовій, Балаклії, Краснокутську, Сахновщині, Мерефі, Вільчі, Слобожанському, Барвінковому, Близнюках, Левківці, Ізюмі, Шевченковому, Пісочині, Змієві, Дергачах, Печенігах, Новоосиновому.