Испанию и Марокко хотят соединить подводным тоннелем

Госкомпания SECEGSA заявила о технической осуществимости подводного тоннеля между Испанией и Марокко.

Речь идёт о проекте длиной почти 42 километра через Гибралтарский пролив. Из них 27,7 км пройдут под водой на глубине до 475 метров.Проект соединит Пунта-Палома в Тарифе и Малабату в Танжере. Планируется построить три параллельных тоннеля: два для поездов и один для служебных и экстренных нужд. Автомобильное движение не предусмотрено.Предварительная стоимость оценивается в 7,5–10 млрд долларов. Самым сложным этапом называют проход через подводный участок Камариналь.