РФ и Китай договариваются о строительстве тоннеля под Керченским проливом

27 ноября 2023, 9:45

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели секретные обсуждения планов строительства подводного туннеля.

Речь идет о транспортном маршруте, который будет защищен от нападений со стороны Украины, пишет The Washington Post. Переговоры подчеркивают решимость России сохранить контроль над оккупированным Крымом, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) готова обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в крымском регионе. При этом компания будет участвовать в проекте только на условиях конфиденциальности и в документах упоминаться не будет из-за риска санкций.Проект якобы готов профинансировать китайский банк. Стоимость тоннеля может составлять $5 млрд. Взамен КНР может получить право взимать плату за проезд по тоннелю.