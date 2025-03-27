Немецкое издание Spiegel нашло в сети личные данные команды Трампа

27 марта 2025, 14:45

Журналисты утверждают, что в свободном доступе можно найти номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже некоторые пароли, принадлежащие главным чиновникам США по безопасности.

Среди пострадавших от утечек были советник по национальной безопасности Майк Уолтц, директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр обороны Пит Хегсет. Большинство из этих номеров и адресов электронной почты, по-видимому, все еще используются, некоторые из них связаны с профилями в социальных сетях, таких как Instagram, LinkedIn и WhatsApp. Некоторые телефоны используются в Signal, в котором администрация Трампа обсуждала удары по Йемену.



"Таким образом, выявлена еще одна серьезная, ранее неизвестная брешь, в системе безопасности на самом высоком уровне в Вашингтоне. Вражеские спецслужбы могли использовать эти общедоступные данные для взлома коммуникаций пострадавших путем установки на их устройства шпионских программ. Таким образом, можно предположить, что иностранные агенты были посвящены в чат-группу Signal, в которой Габбард, Уолтц и Хегсет обсуждали военный удар", — пишет Spiegel.



Отмечается, что особенно легко журналистам удалось найти номер и электронную почту Хегсета, а к электронной почте Уолтца даже были найдены пароли.