Вчені заявили, що навіть кілька хвилин спогадів про момент, який вас розлютив, може нашкодити вашому серцю, заважаючи судинам розслаблятися.
Спогади ситуацій, що викликають у вас гнів, тривогу або сум, можуть значно підвищити ризик серцевого нападу, інсульту та інших захворювань.
6 июня 2024, 11:45
Погані спогади можуть сильно нашкодити вашому серцю
Вчені заявили, що навіть кілька хвилин спогадів про момент, який вас розлютив, може нашкодити вашому серцю, заважаючи судинам розслаблятися.
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