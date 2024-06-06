Погані спогади можуть сильно нашкодити вашому серцю

6 июня 2024, 11:45

Вчені заявили, що навіть кілька хвилин спогадів про момент, який вас розлютив, може нашкодити вашому серцю, заважаючи судинам розслаблятися.



Спогади ситуацій, що викликають у вас гнів, тривогу або сум, можуть значно підвищити ризик серцевого нападу, інсульту та інших захворювань.