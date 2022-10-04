GTS Agency пропонує створення інтернет-магазинів на WordPress

Якщо Ви маєте невеликий бізнес з продажу різноманітних товарів, і Вам потрібен для цього сайт, то ідеальним рішенням може бути магазин на wordpress.
Таке рішення пропонує студія веб-дизайну GTS Agency.
Агенція GTS розробляє та пропонує унікальні комплексні рішення – від старту до фінішу. Веб-студія пропонує розробку логотипу компанії,з яким не соромно буде вийти на ринок, та створення інтернет-ресурсів, зокрема й онлайн магазинів.
При цьому компанія гарантує:
- можливість модернізації,
- швидкість виконання проектів,
- відповідальний підхід,
- сучасний інтерфейс.
Портфоліо
Агенція GTS створила сайти різних типів та складності, де звернула увагу на всі нюанси тематики замовників. У результаті були запропоновані прості й водночас іміджеві дизайнерські рішення.
Серед розроблених інтернет-магазинів є такі цікаві проекти:
- BedRoom - мультибрендовий магазин текстилю.
- Chuh Chuh - інтернет магазин дитячих товарів.
- ManyBags - український виробник сумок та аксесуарів з натуральної шкіри.
Для кожного з них розроблені логотипи, індивідуальний та неповторний стиль сайтів, своя гама кольорів. Є як браузерні, так і мобільні версії, зручне меню, каталоги, пошук товарів, замовлення та оплата.
Чому саме WordPress
У компанії наголошують, что WordPress - це платформа, що створена не лише для простих сайтів з обмеженими можливостями з дизайну та функціональності. Насправді
це перевірена часом платформа, яка має вже безліч тем і плагінів, яка легко піддається індивідуальній кастомізації. За допомогою wordpress можна створити іміджевий інтернет-магазин, що запам'ятовується, який дозволить виділитися на фоні конкурентів. Адже сайти на WordPress запам'ятовуються оригінальним та стильним дизайном.
Зазвичай, підключивши до сайту лише один плагін, дуже легко створити повноцінний онлайн-магазин. При цьому він буде простий та потужний. Його можна буде використовувати, щоб створити свій онлайн-магазин з цілковитою безпекою.
При цьому буде врахована й SEO-оптимізація, щоб ваші товари можна було знаходити за допомогою пошуку Google, який добре бачить сайти, створені за допомогою WordPress.
Після встановлення основної структури онлайн-магазину Ви одразу отримаєте основні потрібні сторінки. Це в першу чергу головна сторінка або вітрина, графік покупок, сторінка оформлення замовлення та оплати, а також кабінет клієнта з інформацією про замовлення.
Отже, запрошуємо створити свій інтернет магазин саме на WordPress.