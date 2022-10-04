GTS Agency пропонує створення інтернет-магазинів на WordPress

4 октября 2022, 10:15

Якщо Ви маєте невеликий бізнес з продажу різноманітних товарів, і Вам потрібен для цього сайт, то ідеальним рішенням може бути магазин на wordpress.

Таке рішення пропонує студія веб-дизайну GTS Agency.

Агенція GTS розробляє та пропонує унікальні комплексні рішення – від старту до фінішу. Веб-студія пропонує розробку логотипу компанії,з яким не соромно буде вийти на ринок, та створення інтернет-ресурсів, зокрема й онлайн магазинів.

При цьому компанія гарантує:

можливість модернізації,

швидкість виконання проектів,

відповідальний підхід,

сучасний інтерфейс.

Портфоліо

Агенція GTS створила сайти різних типів та складності, де звернула увагу на всі нюанси тематики замовників. У результаті були запропоновані прості й водночас іміджеві дизайнерські рішення.

Серед розроблених інтернет-магазинів є такі цікаві проекти:

- BedRoom - мультибрендовий магазин текстилю.

- Chuh Chuh - інтернет магазин дитячих товарів.

- ManyBags - український виробник сумок та аксесуарів з натуральної шкіри.

Для кожного з них розроблені логотипи, індивідуальний та неповторний стиль сайтів, своя гама кольорів. Є як браузерні, так і мобільні версії, зручне меню, каталоги, пошук товарів, замовлення та оплата.

Чому саме WordPress

У компанії наголошують, что WordPress - це платформа, що створена не лише для простих сайтів з обмеженими можливостями з дизайну та функціональності. Насправді

це перевірена часом платформа, яка має вже безліч тем і плагінів, яка легко піддається індивідуальній кастомізації. За допомогою wordpress можна створити іміджевий інтернет-магазин, що запам'ятовується, який дозволить виділитися на фоні конкурентів. Адже сайти на WordPress запам'ятовуються оригінальним та стильним дизайном.

Зазвичай, підключивши до сайту лише один плагін, дуже легко створити повноцінний онлайн-магазин. При цьому він буде простий та потужний. Його можна буде використовувати, щоб створити свій онлайн-магазин з цілковитою безпекою.

При цьому буде врахована й SEO-оптимізація, щоб ваші товари можна було знаходити за допомогою пошуку Google, який добре бачить сайти, створені за допомогою WordPress.

Після встановлення основної структури онлайн-магазину Ви одразу отримаєте основні потрібні сторінки. Це в першу чергу головна сторінка або вітрина, графік покупок, сторінка оформлення замовлення та оплати, а також кабінет клієнта з інформацією про замовлення.

Отже, запрошуємо створити свій інтернет магазин саме на WordPress.