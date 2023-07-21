Transcend ESD310C - самый маленький внешний SSD

21 июля 2023, 15:45

ESD310C - это самый маленький портативный SSD Transcend, который отличается наличием сверхбыстрого интерфейса USB 10 Гбит/с и передовой технологией SLC-кэширования.

ESD310C укомплектован двумя разъемами USB Type-A и Type-C и эта "2-в-1" конструкция позволяет легко передавать файлы между всеми вашими устройствами. Его можно использовать с разными устройствами и операционными системами, включая Windows, macOS и Android. Он обеспечивает сверхбыструю скорость передачи данных и увеличение емкости для ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов и даже игровых консолей.Прочный алюминиевый корпус сохранит ваши данные в целости и сохранности, куда бы вы ни отправились.Встроенная функция исправления ошибок (ECC) обеспечивает превосходную стабильность хранения данных.