Transcend ESD300 - самый маленький внешний SSD с разъёмом Type C

25 сентября 2023, 12:15

Transcend ESD300 - это самый маленький портативный SSD с подключателем Type C, который отличается наличием сверхбыстрого интерфейса USB 10 Гбит/с и передовой технологией SLC-кэширования, обеспечивающей невероятную скорость передачи данных до 1050/950 МБ/с(Чтение/Запись).

ESD300 укомплектован разъёмом Type-C и позволяет легко передавать файлы между устройствами. Его можно использовать с разными устройствами и операционными системами, включая Windows, macOS и Android. Он обеспечивает сверхбыструю скорость передачи данных и увеличение емкости для ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов и даже игровых консолей.Прочный алюминиевый корпус сохранит данные в целости и сохранности. Встроенная функция исправления ошибок (ECC) обеспечивает превосходную стабильность хранения данных.