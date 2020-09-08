8 сентября 2020, 16:15

Transcend Information представляет новые карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B.

Созданы для профессионных фотографов, эти карты памяти идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах. Карты памяти CFexpress 820 Type B с интерфейсом PCle обеспечивают скорость передачи данных до 1700 МБ/с и имеют большую емкость до 512 ГБ, что делает их оптимальным выбором для профессиональных фотографов и видеооператоров.



Благодаря высоким скоростям чтения и записи, которые составляют 1700 и 1300 МБ/с, соответственно, вы можете делать RAW снимки в режиме непрерывной серийной фотосъемки и вести запись видео в формате 4K без потери кадров. Карты памяти также обратно совместимы с определенными камерами и видеокамерами XQD.

Имея емкость 256 или 512 ГБ, карты памяти CFexpress 820 Type-B вмещают большое количество изображений в формате RAW и даже видео в формате Full HD, позволяя профессионалам полностью сосредоточиться на своей работе, не беспокоясь о нехватке свободного места на носителе данных.



Карты памяти CFexpress 820 Type B проходят тщательные испытания на надежность. Носители серии CFexpress функционируют при экстремальных температурах от -10°C до 70°C, обеспечивая при этом высокий уровень производительности и стабильности характеристик. Такая надежность позволяет профессиональным фотографам снимать на открытом воздухе в течение длительного периода времени.



Transcend предлагает пользователям своих продуктов эксклюзивную программу Transcend RecoveRx для работы с носителями информации и восстановления данных. Благодаря дружественному интерфейсу, RecoveRx является удобным инструментом для поиска остатков удаленных фотографий, документов, аудиозаписей и видеофайлов на накопителях. Вставьте карту памяти Transcend в ПК или ноутбук, запустите RecoveRx, и всего несколькими щелчками мышью вы сможете восстановить случайно удаленные файлы.

Карты памяти CFexpress 820 Type-B представлены в вариантах емкостью 256 и 512 ГБ, и поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.