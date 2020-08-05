Sony представляет первые в мире карты памяти CFexpress Type A

5 августа 2020, 10:15

Sony Electronics представляет новое поколение носителей информации — первые в мире карты памяти CFexpress Type A объемом 80GB и 160GB (модели CEA-G80T и CEA-G160T), расширяющие линейку карт памяти конструкции TOUGH от Sony.

Обеспечивая высокие скорости передачи данных, прочность и надежность, карты CFexpress Type A от Sony являются отличным предложением для профессионального и уверенного использования как фотографами, так и видеооператорами.



В обеих картах CEA-G80T (80GB) и CEA-G160T (160GB) используются последние полупроводниковые технологии для достижения высокой скорости работы – до 700MB/сi (мегабайт в секунду) для записи и до 800MB/сi для чтения. Это значительно сокращает время очистки буфера камеры для комфортной работы.

Карта CFexpress Type A идеально подходит для высокоскоростной непрерывной съемки более чем 1000 несжатых RAW фотографий или видео 4K 120p с высоким потоком данных в режиме Slow & Quick Motion в новой Alpha 7S III, в которой оба слота для карт памяти поддерживают как CFexpress Type A, так и UHS-I и UHS-II SDXC/SDHC карты, для одновременной съемки в различных режимах или для непрерывной съемки с максимальным потоком данных. Соответствие спецификациям VPG400, гарантирует стабильную съемку с битрейтом 400 MB/s, обеспечивая профессиональный рабочий процесс.



Новая карта CFexpress Type A отводит наружу тепло в процессе работы с большими объемами данных на высоких скоростях, благодаря использованию специального теплопроводного состава от Sony. Это позволяет пользователям снимать на протяжении длительного времени , даже видео в формате 4K 120p внутри камеры.



В соответствии со спецификациями Sony TOUGH, новые карты памяти CFexpress Type A противостоят изгибам и ударам для сохранности ценных данных, даже при частой смене карт в самых тяжелых условиях. Они в пять раз более устойчивы к падениям и в десять раз более устойчивы к излому, по сравнению со стандартными спецификациями CFexpress Type A, для обеспечения исключительной долговечности. Кроме того, благодаря специальной внутренней конструкции они защищены от проникновения воды по стандарту IPX7 и от проникновения пыли по стандарту IP5X, имея общую степень защиты IP57 для повышенной долговечности.



Инциденты случаются. Приложение от Sony для восстановления данных - Memory Card File Rescue , позволяет восстановить случайно удаленные с карты памяти фото в формате RAW и 4K видео. Кроме того, вскоре будет обновлена утилита от Sony для диагностики состояния карты памяти – Media Scan Utility, для поддержки CFexpress Type A и позволит пользователям проводить диагностику, отслеживать число циклов чтения/записи и получать предупреждения, когда их количество приблизится к пределу карты.

Оптимизированный для новых карт памяти CFexpress Type A, карт-ридер MRW-G2 для CFexpress Type A и SD поддерживает высокоскоростной протокол передачи данных SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) посредством подключения по USB Type-C®, позволяя пользователям эффективно организовать свой рабочий процесс с фотографиями высокого разрешения, 4K видео и другими объемными данными. В сочетании с картой CFexpress Type A, оператор может передавать данные со скоростью в 2.8 раза быстрее, в сравнении с обычными носителями . Карт-ридер MRW-G2 совместим с картами памяти CFexpress Type A и SDXC/SDHC (UHS-I и UHS-II).Стоимость и дата старта продаж новых карт памяти CFexpress Type A в Украине будут объявлены позже.