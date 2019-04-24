Серия твердотельных накопителей Transcend SSD230S пополнилась 2ТБ моделью

24 апреля 2019, 9:45

Компания Transcend пополнила серию твердотельных накопителей Transcend SSD230S двухтерабайтной моделью.

Твердотельный накопитель Transcend SSD230S демонстрирует впечатляющую скорость передачи данных, которая составляет до 560 МБ/с, и способен ускорить загрузку системы и приложений. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти 3D NAND и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Transcend SSD230S обеспечивает высокую надежность хранения данных, которая подтвержается 5-летней гарантией от Transcend.

Твердотельный накопитель Transcend SSD230S, построенный на основе флэш-памяти 3D NAND, оснащен кэшем на базе микросхем памяти DDR3 и демонстрирует потрясающую производительность при выполнении операций произвольного считывания и записи блоков размером 4 КБ, которая достигает 340 МБ/с. Он позволяет в считанные секунды загружать в память компьютера программы и файлы, что делает любой накопитель этой линейки прекрасным выбором для размещения загрузочного раздела ОС. Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и применению технологии SLC-кэширования, накопитель SSD230S осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 560 МБ/с и 520 МБ/с, соответственно. Накопитель SSD230S не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check) и ECC, которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.Накопитель Тranscend SSD230S объёмом 2 ТБ предлагает отличный показатель ресурса TBW (1120 ТБ), отмечающий общий объем данных, которые вы можете записать на диск в течение срока его службы.Доступное для бесплатной загрузки из Интернета, программное обеспечение SSD Scope было разработано специально для использования с твердотельными накопителями Transcend и призвано поддерживать их в исправном состоянии, предотвращая деградацию производительности. В этом программном пакете реализованы все последние технологии, позволяющие диагностировать твердотельные накопители и оптимизировать их работу. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).На твердотельные накопители SSD230S ёмкостью 128, 256 и 512 ГБ, а также 1 и 2 ТБ, распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Transcend.