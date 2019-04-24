24 апреля 2019, 9:45

Серия твердотельных накопителей Transcend SSD230S пополнилась 2ТБ моделью

Компания Transcend пополнила серию твердотельных накопителей Transcend SSD230S двухтерабайтной моделью.

Твердотельный накопитель Transcend SSD230S демонстрирует впечатляющую скорость передачи данных, которая составляет до 560 МБ/с, и способен ускорить загрузку системы и приложений. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти 3D NAND и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Transcend SSD230S обеспечивает высокую надежность хранения данных, которая подтвержается 5-летней гарантией от Transcend.

Твердотельный накопитель Transcend SSD230S, построенный на основе флэш-памяти 3D NAND, оснащен кэшем на базе микросхем памяти DDR3 и демонстрирует потрясающую производительность при выполнении операций произвольного считывания и записи блоков размером 4 КБ, которая достигает 340 МБ/с. Он позволяет в считанные секунды загружать в память компьютера программы и файлы, что делает любой накопитель этой линейки прекрасным выбором для размещения загрузочного раздела ОС. Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и применению технологии SLC-кэширования, накопитель SSD230S осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 560 МБ/с и 520 МБ/с, соответственно. Накопитель SSD230S не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check) и ECC, которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.

Накопитель Тranscend SSD230S объёмом 2 ТБ предлагает отличный показатель ресурса TBW (1120 ТБ), отмечающий общий объем данных, которые вы можете записать на диск в течение срока его службы.

Доступное для бесплатной загрузки из Интернета, программное обеспечение SSD Scope было разработано специально для использования с твердотельными накопителями Transcend и призвано поддерживать их в исправном состоянии, предотвращая деградацию производительности. В этом программном пакете реализованы все последние технологии, позволяющие диагностировать твердотельные накопители и оптимизировать их работу. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

На твердотельные накопители SSD230S ёмкостью 128, 256 и 512 ГБ, а также 1 и 2 ТБ, распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Transcend.
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