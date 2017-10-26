26 октября 2017, 9:45

Компания Transcend представляет широкую линейку твердотельных накопителей, выполненных по технологии 3D NAND.

Твердотельные накопители Transcend на основе памяти 3D NAND построены на основе новейшей технологии флэш-памяти, которая дает возможность преодолеть ограничения традиционных чипов 2D NAND, позволяя увеличить плотность записи данных за счет размещения ячеек памяти одной над другой, а также отличается более высокой надежностью и производительностью.



Оснащенный интерфейсом PCIe Gen3x4 и построенный на базе высококачественных микросхем флэш-памяти MLC NAND, MTE850 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.2 и обеспечивает скорость чтения до 2500 МБ/с и записи до 1100 МБ/с. Этот накопитель открывает новые возможности для настоящих ценителей компьютерных игр.

Твердотельный накопитель MTE820 в форм-факторе M.2 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.2 и оснащен интерфейсом PCIe Gen3 x4, что позволяет ему демонстрировать скорость чтения до 1760 МБ/с и записи до 860 МБ/с. Выполненный на основе высококачественных микросхем флэш-памяти типа 3D NAND TLC, накопитель MTE820 — это оптимальный по стоимости твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe для профессиональных пользователей, работающих на высокопроизводительных ПК и рабочих станциях.



JetDrive 820 поможет в мгновение ока поднять производительность и объем памяти вашего Mac. Максимальная емкость устройств серии составляет 960 ГБ, а показываемые ими скорости чтения и записи достигают до 950 МБ/с, что обеспечивает прекрасную производительность подсистемы при выполнении таких ресурсоемких задач, как редактирование видео и обработка трехмерной графики.

2,5-дюймовый твердотельный накопитель Transcend SSD230 сочетает в себе огромную емкость до 1 ТБ, высокую скорость передачи данных и прекрасную надежность. Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и применению технологии SLC-кэширования, накопитель SSD230 осуществляет чтение и запись данных на скоростях вплоть до 560 МБ/с и 520 МБ/с, соответственно. SSD230 оснащен кэш-памятью на основе микросхем DRAM DDR3, что делает его идеальным кандидатом на роль загрузочного диска для вашего основного рабочего компьютера.



Построенные на основе высококачественных микросхем 3D NAND, твердотельные накопители Transcend MTS810 (80 мм) и MTS420S (42 мм) в форм-факторе M.2 оснащены интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и кэшем на базе технологии SLC, что позволяет им демонстрировать исключительно высокую скорость передачи данных. Ультракомпактные накопители серии M.2 помогут повысить производительность устройств выполненных в компактных форм-факторах.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).