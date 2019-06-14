Transcend представляет встроенные решения на основе флэш-памяти 3D NAND

14 июня 2019, 10:15

Компания Transcend Information, Inc., мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет новую линейку твердотельных накопителей, созданных для применения во встроенных решениях высокого уровня.

В эту серию вошли выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью и расширенным диапазоном рабочих температур твердотельные накопители в 2,5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA III, а также PCIe и SATA III M.2-продукты. Эти твердотельные накопители выдерживают до трех тысяч циклов записи и стирания (P/E, Program/Erase) и способны функционировать при экстремальных температурах от -40°C до 85°C, что делает их надежным решением для использования во встроенных системах, таких как AIoT (Интернет-вещей), ITS (интеллектуальные транспортные системы), IoV (Интернет для автомобилей), а также системы видеонаблюдения.

В накопителях I-серии высокая надежность сочетается с широким диапазоном рабочих температур. Выполненные в широком спектре форм-факторов — 2,5-дюйма SATA III, PCIe M.2 и SATA III M.2 (Type 2242 и 2280), эти продукты соответствуют требованиям к размеру накопителя, которые устанавливают различные стандарты для встроенных решений. Все твердотельные накопители Transcend построены на основе высококачественной флэш-памяти 3D NAND. Ячейки 3D NAND располагаются в нескольких плоскостях и могут находиться одна над другой, что позволяет преодолеть ограничения, которые налагает стандартная геометрия памяти типа NAND. Эти твердотельные накопители выдерживают до трех тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности. Устройства серии I проходят тестирование в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C, в ходе которого проверяется их пригодность для длительной непрерывной эксплуатации в экстремальных условиях.Модель MTE550T-I в форм-факторе M.2 2280 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.3 и оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x4, в котором для одновременной передачи и приема данных используются четыре линии. Это позволяет накопителю показывать невероятно высокую скорость передачи данных, достигающую 1800 МБ/с при чтении и 800 МБ/с при записи. Также отличительными чертами этого типа микросхем являются низкий уровень потребления электроэнергии и долгосрочная надежность.В конструкции твердотельных накопителей из новой линейки применяются ряд технологий, позволяющих сделать их более надежными и долговечными. Продлить срок эксплуатации и повысить производительность удается за счет применения SLC-кэширования и RAID. Алгоритм выявления и исправления битовых ошибок LDPC (Low Density Parity Check), а также технология RAID повышают надежность хранения данных. Это критически важные элементы для любого накопителя, который применяется в системах AIoT.Фирменный пакет ПО SSD Scope — это специальное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

Все портативные твердотельные накопители Transcend для встроенных решений, выполненные на базе памяти 3D NAND, поставляются с трехлетней ограниченной гарантией.