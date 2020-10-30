Transcend представляет новый SSD220Q на основе памяти 3D NAND QLC

30 октября 2020, 10:45

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет новый твердотельный накопитель SSD220Q.

Твердотельный накопитель Transcend SSD220Q с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с демонстрирует впечатляющую скорость передачи данных, которая составляет до 550 МБ/с, и способен ускорить загрузку системы и приложений. За счет использования высококачественных микросхем флеш-памяти 3D NAND QLC и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки накопитель Transcend SSD220Q обеспечивает высокую надежность хранения данных.

Твердотельный накопитель Transcend SSD220Q построен на основе флеш-памяти 3D NAND QLC и осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 550 МБ/с и 500 МБ/с, соответственно. Кроме этого накопитель демонстрирует производительность до 81 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Накопитель SSD220Q не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.Твердотельный накопитель Transcend SSD220Q имеет емкость до 2 ТБ — достаточный объем для хранения ваших данных, что позволит полностью сосредоточиться на своей работе, учебе, развлечениях, не беспокоясь о нехватке свободного места на носителе данных.Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).На твердотельные накопители SSD220Q ёмкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.