Transcend представляет высокоскоростной портативный SSD - ESD350C

16 мая 2019, 9:15

Компания Transcend Information, Inc., мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет новый портативный твердотельный накопитель ESD350C.

Накопитель демонстрирует впечатляющий уровень производительности, оснащен разъемом USB Type-C и поддерживает работу с интерфейсом USB 3.1 Gen 2, а также может использоваться с устройствами, имеющими порты USB Type-C или USB Type-A. Накопитель ESD350C отличается большой емкостью до 960 ГБ, компактностью и ударопрочностью конструкции.



ESD350C снабжен интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 1050 МБ/с, благодаря чему даже копирование видео в формате 4К происходит практически моментально. Модель ESD350C совместима с настольными ПК, ноутбуками, мобильными устройствами с поддержкой технологии OTG*, а также игровыми приставками, что делает этот емкий и производительный накопитель идеальным вариантом для дополнения встроенной дисковой подсистемы.



Накопитель ESD350C помещен в элегантный силиконовый корпус темно-синего цвета, который обеспечивает защиту и ударопрочность этого устройства. Чрезвычайно компактный и портативный накопитель легко умещается на ладони и чрезвычайно удобен для использовании в дороге.



ESD350C поставляется с файловой системой exFAT и имеет емкость до 960 ГБ — достаточный объем для хранения ваших резервных данных. Это устройство прекрасно подходит для хранения фотографий высокого разрешения, видео в формате 4К и других мультимедийных файлов. Кроме того, ESD350C не греется во время работы, оставаясь прохладным даже во время интенсивного использования. В комплекте поставки этого накопителя входят как кабель USB Type-C, так и кабель с USB Type-C на Type-A, что позволяет использовать эту модель как с устаревшими, так и самыми новыми устройствами и компьютерами.



Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с macOS, Windows и Android, который помогает пользователю работать со своими данными и файлами. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.

В настоящий момент представлены портативные твердотельные накопители Transcend ESD350C емкостью 240, 480 и 960 ГБ. Также в комплект поставки входят кабель USB Type-C и кабель USB Type-C на Type-A. Все портативные твердотельные накопители Transcend поставляются с трехлетней ограниченной гарантией.

