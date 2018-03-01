Transcend представляет линейку Apple решений для обновления Mac

1 марта 2018, 9:15

Компания Transcend представляет широкую линейку Apple решений для обновления компьютеров Mac.

Серия JetDrive – это альтернатива для обновления встроенного SSD на компьютере Mac. JetDrive Lite – это серия карт расширения, которые можно вставлять в слот для карт памяти для незамедлительного использования, когда вам это необходимо. Продукты серии StoreJet для Mac представляют собой переносные хранилища, предварительно отформатированные в файловою систему HFS+ для Mac, а серия JetMemory – это модули памяти, полностью совместимые с компьютерами Mac.

Твердотельные накопители Transcend JetDrive в форм-факторах SATA и PCIe специально разработаны для обновления и использования со всеми моделями Mac. Наборы комплектуются всеми необходимыми инструментами и инструкциями для монтажа, а также тонким алюминиевым внешним корпусом (кроме JetDrive 820) для установки и использования прежнего твердотельного накопителя. Извлеченный оригинальный накопитель можно будет продолжать использовать как внешний накопитель для резервного копирования с помощью утилиты Time Machine, для хранения библиотек Aperture® или для любых иных целей. Установив Transcend JetDrive в свой компьютер Mac, вы сможете нарастить объем памяти системы до внушительных 960 ГБ, что позволит свободно хранить все свои документы, фотографии, музыку и видеофайлы.Модели StoreJet 100/200/300/500/600 — это портативные накопители, которые поставляются с файловой системой HFS+, используют SSD или HDD в качестве носителя для хранения данных, оснащены интерфейсами USB 3.1 или Thunderbolt, способные обеспечить невероятно высокую скорость передачи данных. Емкость накопителей линейки StoreJet для Mac составляет от 240 ГБ до 2 ТБ, обеспечивая достаточный объем свободного дискового пространства для хранения фотографий высокого разрешения, видео в формате 4К и других медиафайлов. А стильный корпус из алюминиевого сплава (кроме StoreJet 100) прекрасно сочетается со стилем компьютеров Mac, что делает эти накопители прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка.JetDrive Lite – это быстрый и простой способ расширить возможности вашего Mac. Просто вставьте его в слот кард-ридера на боковой поверхности корпуса компьютера и сразу получите до 256 ГБ нового пространства для хранения. Карты расширения имеют обтекаемый дизайн, который разрабатывается для каждой из моделей MacBook в отдельности, что позволяет выглядеть как органичный элемент корпуса компьютера.Модули JetMemory от Transcend полностью совместимы с компьютерами Mac и предлагают до 128 ГБ расширенной емкости. Благодаря встроенной ECC (система контроля ошибок) вы можете выполнять различные задачи, наслаждаясь безупречной стабильностью. JetMemory – отличный способ повысить производительность Mac.