Transcend представляет комплекты PCIe-накопителей JetDrive 855/850

20 июня 2018, 9:15

Transcend представляет твердотельные накопители JetDrive 855/850 PCIe Gen3 x4 NVMe для установки в компьютеры Mac.

Модель JetDrive 850 выполнена на основе новейшей флэш-памяти 3D NAND и демонстрирует скорости чтения и записи, достигающие до 1600 МБ/с и до 1300 МБ/с, соответственно. В комплект поставки JetDrive 855 входит стильный алюминиевый корпус с интерфейсом Thunderbolt, который упрощает процедуру обновления конфигурации компьютера. Обе представленные модели отлично подходят для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.



Модель Transcend JetDrive 850 оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x4 NVMe, который предоставляет 4 линии для одновременной передачи и приема данных. Это позволяет накопителю показывать невероятно высокую скорость передачи данных, достигающую до 1600 МБ/с при чтении и до 1300 МБ/с при записи. Созданные на базе флэш-памяти типа 3D NAND, устройства серии JetDrive 850 отличаются высокой надежностью, совместимостью и позволяют поднять на новый уровень производительность компьютеров Mac.



В комплект Transcend JetDrive 855 входит твердотельный накопитель JetDrive 850 с интерфейсом PCIe NVMe. Благодаря интерфейсу Thunderbolt с производительностью до 10 Гбит/с, это устройство способно обеспечить невероятно высокую скорость передачи данных. JetDrive 855 помещен в стильный корпус из алюминиевого сплава, который прекрасно сочетается с простыми и ясными чертами дизайна компьютеров Mac. Кроме того, встроенный твердотельный накопитель может быть извлечен, что предоставляет пользователям еще большую свободу в выборе подходящего решения.



Программный пакет Transcend JetDrive Toolbox, доступный для бесплатной загрузки на веб-сайте компании, это специализированный набор приложений для решений Transcend для техники Apple. JetDrive Toolbox — это полезный набор сервисных инструментов, позволяющий проводить регулярное обслуживание твердотельных накопителей, предотвращая деградацию их производительности и надежности, а также диагностировать и решать потенциальные проблемы еще до их возникновения. Простой в использовании пакет программ включает в себя такие функции, как «Информация о накопителе» (Drive Information), «Индикатор работоспособности» (Health Indicator) и «Обновление прошивки» (Firmware Update).

В настоящий момент в продаже представлены накопители Transcend JetDrive 850 и JetDrive 855 емкостью 240 и 480 ГБ, которые поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.





