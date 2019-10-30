Transcend MTS832S - новый SSD М.2 в одностороннем форм-факторе

30 октября 2019, 8:21

Компания Transcend представляет твердотельный накопитель MTS832S, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2.

Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS832S создан на основе самой современной технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопитель Transcend MTS832S обеспечивает непревзойденную производительности до 560 МБ/с и высокую надежность хранения данных.

Transcend MTS832S соответствует спецификациям односторонних M.2 и может устанавливаться в большинство системных плат, совместимых с односторонними M.2 SSD. Это позволяет с успехом применять его в ультратонких портативных системах в так называемых односторонних слотах S2/S3, где задняя поверхность печатной платы накопителя вплотную прижимается к материнской плате.Твердотельный накопитель Transcend MTS832S построен на основе флэш-памяти 3D NAND, оснащен кэшем на базе микросхем памяти DDR3 и осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 560 МБ/с и 500 МБ/с, соответственно. Кроме этого накопитель демонстрирует производительность до 85 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Накопитель MTS832S не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных.Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).В настоящий момент представлены твердотельные Transcend MTS832S в форм-факторе M.2 емкостью 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ, которые поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.