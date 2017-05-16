Transcend представляет накопитель промышленного класса SSD430

16 мая 2017, 9:15

Компания Transcend представляет твердотельный накопитель промышленного класса SSD430.

Соответствующий требованиям спецификаций интерфейса SATA III 6 Гбит/с, SSD430 способен обеспечить скорость передачи данных до 560 МБ/с при чтении и до 490 МБ/с при операциях записи. Помимо невероятно высоких показателей производительности, Transcend SSD430 отличается высокой надежностью и поставляется в стильном и компактном корпусе. Накопитель поддерживает алгоритмы выявления и исправления ошибок ECC (error-correction code) и LDPC (Low-Density Parity Check), что делает его прекрасным выбором для использования в системах промышленного класса.





Твердотельные накопители промышленного класса SSD430 построены на базе флэш-памяти 3D MLC NAND. 3D-архитектура памяти позволила увеличить производительность SSD430 и добиться невероятно высокой скорости чтения и записи, которые могут, соответственно, достигать до 560 МБ/с и 490 МБ/с. Скорость выполнения случайных операций чтения и записи также выросла до 310 и 350 МБ/с, соответственно. Также отличительными чертами NAND 3D являются низкий уровень потребления электроэнергии и высокая надежность. Твердотельный накопитель Transcend SSD430 предназначен для непрерывной и стабильной эксплуатации в течение длительных периодов времени и прекрасно подходит для использования в промышленных ПК, системах автоматизации производства и безвентиляторных промышленных компьютерах.



Прирост скоростей чтения и записи данных, который демонстрируют твердотельные накопители Transcend SSD430 обусловлен также использованием в их конструкции кэша на основе DDR3 DRAM и технологии SLC. Кроме того, SSD430 поддерживает алгоритм LDPC ECC, позволяющий обеспечить сохранность данных. Также накопитель оснащен рядом технологий, направленных на повышение его надежности и увеличение срока эксплуатации устройства. Среди них отметим: режим Device Sleep, Power Shield, алгоритмы интеллектуального управления блоками и минимизации износа ячеек памяти.



Фирменное ПО Transcend SSD Scope Pro — это набор легких в использовании программных инструментов, позволяющих отслеживать состояние твердотельного накопителя и помогающих в течение длительного срока сохранять его производительность на высоком уровне. Среди наиболее полезных программных функций стоит отметить: получение информации о накопителе, отслеживание статуса S.M.A.R.T., диагностическое сканирование, надежное удаление данных, индикатор исправности накопителя, клонирование системы и удаленный мониторинг.



На рынке представлены твердотельные накопители Transcend SSD430 емкостью 120 и 240 ГБ, которые поставляются с ограниченной трехлетней гарантией Transcend.