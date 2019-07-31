Transcend представляет новые M.2-накопители для портативных устройств

31 июля 2019, 14:15

Компания Transcend представляет новые твердотельные накопители MTS430S и MTS830S, выполненые в форм-факторе M.2.

Твердотельные накопители Transcend MTS430S и MTS830S созданы на основе самой современной технологии TLC 3D NAND, оснащены интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и DRAM-кэшем на основе микросхем DDR3, отлично подходят для оснащения высокопроизводительных систем и могут быть установлены даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.



Твердотельные накопители Transcend MTS430S и MTS830S выполнены на основе флэш-памяти TLC 3D NAND, оснащены DRAM-кэшем на базе микросхем памяти DDR3 и осуществляют последовательные операции чтения и записи данных на скоростях до 560 МБ/с и 500 МБ/с, соответственно. Кроме этого накопители MTS430S и MTS830S демонстрируют производительность до 85000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Они сокращают время загрузки компьютера и обеспечивают практически мгновенный отклик системы при работе с ресурсоемкими графическими и мультимедийными приложениями.

Накопители не только отличаются высокой производительностью, но и поддерживают технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check) и ECC, которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных. А благодаря полноценной поддержке режима Device Sleep Mode (DevSleep), накопители способны увеличить длительность автономной работы ноутбука путем реализации интеллектуальной схемы отключения питания интерфейса SATA во время его бездействия.



Выполненные в соответствии с требованиями стандартов M.2 Type 2242 и 2280, твердотельные накопители Transcend идеально подходят для установки в ультрабуки и другие легкие ноутбуки. Длиной всего 42 и 80 мм, твердотельные накопители MTS430S и MTS830S в форм-факторе M.2 созданы, чтобы максимально упростить задачу обновления конфигурации вашего компьютера — они чрезвычайно компактны, но обладают всеми необходимыми техническими возможностями.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).



Твердотельные накопители Transcend MTS430S предлагаются в вариантах емкостью 128, 256 и 512 ГБ, а накопители MTS830S имеют объем 128, 256 512 ГБ и 1 ТБ. На оба накопителя распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Transcend.