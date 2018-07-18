Карта памяти Transcend SDXC/SDHC UHS-II Class 3 со скоростью чтения до 285 МБ/c

18 июля 2018, 9:15

Transcend представляет карту памяти SDXC/SDHC 700S, которая способна обеспечить скорость чтения до 285 МБ/с и записи до 180 МБ/с.

Карта построена на базе флэш-памяти типа MLC, что позволяет демонстрировать высокую стабильность и надежность работы. Носитель прекрасно подходит для записи видео в формате 4K Ultra HD и для серийной фотосъемки в формате RAW.

Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 700S соответствуют как стандарту UHS-II Speed Class 3 (U3), так и требованиям UHS Video Speed Class 90 (V90) для записи видео в формате 4K Ultra HD, обеспечивая скорости чтения и записи до 285 и 180 МБ/с, соответственно. Профессиональные фотографы, которые сохраняют фотографии в форматах RAW, а также операторы, снимающие видео в разрешении 4K Ultra HD, смогут ощутить преимущества непрерывной съемки без пауз и задержек. Благодаря использованию высококачественных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND, карты памяти Transcend 700S станут надежным и долговечным цифровым хранилищем для бесценных кадров и роликов.



Карты памяти Transcend 700S имеют влагонепроницаемый, защищенный от статического электричества и рентгеновского излучения, ударопрочный корпус, что позволяет эксплуатировать эти носители даже в наиболее суровых условиях при температурах от -25°C до 85°C. Помимо этого, встроенная поддержка алгоритмов коррекции ошибок ECC помогает выявить и исправить ошибки при передаче информации и избежать возможного искажения или утраты бесценных данных.



Transcend предлагает пользователям своих продуктов эксклюзивную программу Transcend RecoveRx для работы с носителями информации и восстановления данных. Благодаря дружественному интерфейсу, RecoveRx является удобным инструментом для поиска остатков удаленных фотографий, документов, аудиозаписей и видеофайлов на накопителях. Вставьте карту памяти Transcend в ПК или ноутбук, запустите RecoveRx, и всего несколькими щелчками мышью вы сможете восстановить случайно удаленные файлы. Также программа RecoveRx позволяет форматировать и защищать от записи карты флэш-памяти.



Карты памяти Transcend SDHC/SDXC 700S представлены в вариантах емкостью 32 и 64 ГБ, и поставляются с пятилетней гарантией.