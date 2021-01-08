Patriot представила карты памяти High Endurance SDXC объёмом до 128 Гбайт

8 января 2021, 14:58

Компания Patriot Memory анонсировала флеш-карты памяти семейства High Endurance SDXC, которые могут похвастаться повышенной устойчивостью к негативным факторам окружающей среды.

Изделия уже доступны для заказа.



Новинки полностью защищены от влаги и пыли, а диапазон рабочих температур простирается от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Таким образом, карты отлично подходят для применения в экшен-камерах, беспилотных летательных аппаратах и т. п.



В семействе High Endurance SDXC представлены три модели — вместимостью 32, 64 и 128 Гбайт. Скорость передачи информации в режиме чтения достигает 95 Мбайт/с, в режиме записи — 30 Мбайт/с.



Показатель TBW (количество терабайт данных, которое гарантированно можно записать на накопитель) составляет до 192 у варианта на 128 Гбайт, до 96 у версии на 64 Гбайт и до 48 у модификации ёмкостью 32 Гбайт.



На карты предоставляется пятилетняя гарантия. Цена варьируется от 11 до 30 евро.



Добавим, что компания Patriot Memory была основана в 1985 году в Сан-Франциско. Она разрабатывает, производит и реализует оперативную память, носители на основе флеш-памяти, мобильные аксессуары и игровую периферию.

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