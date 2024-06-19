Новинки Patriot Memory на Computex 2024

19 июня 2024, 15:15

Компания Patriot Memory второй год подряд приняла участие в международной компьютерной выставке Computex (5-7 июня 2024 г., Тайбэй, Тайвань).



Среди новинок, представленных на стендах Patriot, была память Viper Xtreme 5 DDR5 MPower - совместная коллаборация с компанией MSI. В линейку входят комплекты емкостью 32 и 48GB, с радиаторами цвета «металлик», с частотой работы до 8000MB/s.

Другая новинка, SSD Viper PV553, создана на базе контроллера Phison PS5026-E26 и микросхемах памяти TLC NAND от компании Micron. Накопитель обладает скоростью последовательного чтения до 12 400 MB/s и записи до 11 800 МB/s. Емкости дисков - 1, 2 и 4 Тб. В будущем у этой модели появится еще более мощный наследник – дизайн останется прежним, а скорость чтения повысится до 14 000 MB/s.

Впервые Patriot Memory продемонстрировала серверную память. Серия Viper AMD TR5 OC RDIMM с модулями емкостью до 128Гб предназначена для систем на процессорах AMD Ryzen Threadripper 7000. Массовый выпуск продукта ожидается во второй половине текущего года.

В Merlion открыт предзаказ на представленные новинки (прогноз по старту отгрузок – сентябрь текущего года):



память Viper Xtreme 5 DDR5 MPower,

SSD Viper PV553,

серверную серию Viper AMD TR5 OC RDIMM.