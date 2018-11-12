Каждый покупатель Galaxy Note 9, получит в подарок карту microSD на 512 ГБ

12 ноября 2018, 9:45

Южнокорейская Samsung запустила свою новую довольно агрессивную акцию для покупателей Note 9.

Согласно условиям этой акции, каждый покупатель упомянутого выше смартфона, получит в подарок карту памяти microSD объемом 512 ГБ.Акция действительно при покупке Note9 через онлайн-магазин производителя.В основе данного смартфона предусмотрен чип Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845 – зависит от региона продаж. Терминал доступен в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ. Объем встроенной пользовательской – 128 ГБ или 512 ГБ.Диагональ дисплея – 6,4 – дюйма, а его разрешение QHD+ (1440х2960 точек).Основная камера новинки получилась двойной – 12; фронтальная камера – 8Мп.Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена поддержка быстрой и беспроводной зарядки.Работает терминал под управлением Android 8.1.