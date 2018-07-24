Опубликовано фото рабочего прототипа Note 9

24 июля 2018, 10:45

СМИ опубликовали несколько так называемых «живых» фотографий смартфона Samsung Galaxy Note9, который пока что не был представлен официально.

Эти иллюстрации ценны тем, что на них аппарат позирует во включенном состоянии.По слухам, терминал получит экран Infinity Display 2.0 с диагональю 6,3 дюйма. Кроме того, в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев.Также грядущую новинку укомплектуют кардинально переработанным стилусом S Pen, который можно будет использовать, в том числе, в качестве Bluetooth-контроллера.Анонс Galaxy Note 9 состоится 9 августа. Специальное мероприятие по этому поводу пройдет в Нью-Йорке.