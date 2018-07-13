Samsung Galaxy Note 9 оценен в $1160

13 июля 2018, 10:15

Польский блог SpidersWeb, ссылаясь на сотрудника Samsung, назвал стоимость смартфона Note 9, который пока что не был представлен официально.



Так, грядущая новинка оценена в $1160 либо же 994 евро. Речь идет о версии на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Согласно данным SpidersWeb, принимать предварительные заказы на Note 9 в Польше начнут в день анонса новинки, а вот старт продаж ориентирован на 24 августа.По слухам, терминал будет обладать экраном Infinity Display 2.0. Диагональ – 6,4 дюйма, соотношение сторон 18,5:9.В качестве аппаратной платформы прогнозируются процессор Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 – зависит от региона. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128/256 ГБ. Кроме того, в модификации на 8 ГБ будет предусмотрена также версия с 512 ГБ встроенной памяти.Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечается также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Отдельно говорится о стилусе. По разным оценкам, в Note 9 может оказаться кардинально переработанное перо за всю историю этих смартфонов.Анонс новинки намечен на 9 августа. Презентация пройдет в городе Нью-Йорк.