Анонс Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа

26 марта 2018, 12:45

Официальный анонс флагманского Galaxy Note 9 может состояться уже в начале августа.

На это, в частности, указывают появившиеся в сети файлы прошивки для данной модели смартфона, которые уже находятся в стадии разработки.Note 9, который на данный момент известен под кодовым именем Crown, должен получить экран Infinity Display 2.0. Диагональ – 6,3 дюйма, соотношение сторон – 18,5:9. Кроме того, не исключается и то, что Note9 получит интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы - Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845.Кроме того, обещана улучшенная основная двойная камера.