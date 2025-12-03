Китай заводить Єгипет у свій дроновий клуб

3 декабря 2025, 15:15

Меморандум AOI та NORINCO щодо спільного виробництва ударного БпЛА Hamza-2 означає, що Каїр переходить від ролі імпортера до співвиробника китайських систем.

Фактично мова про локалізований варіант ASN-209: перевірене «робоче коня» з розвідочно-ударним профілем, до якого додають керовані боєприпаси та збірку на єгипетських потужностях. Для Пекіна це спосіб закріпити технологічний вплив у МENA без прямої передачі найновіших платформ, для Каїра – можливість будувати власний парк БпЛА зі зрозумілою логістикою та помірною вартістю.Політично це укріплює формат «озброєної нейтральності» Єгипту. Співпраця з КНР дозволяє балансувати між західними постачальниками й російським сегментом, не прив’язуючись до жорстких експортних обмежень США та ЄС.Якщо Hamza-2 піде в серію, AOI отримає аргумент у переговорах із третіми країнами: не просто купувати, а брати участь у ко-виробництві й сервісі. Для китайців це додатковий канал експорту комплектуючих і боєприпасів під «єгипетським брендом», що зменшує репутаційні й санкційні ризики.Військово-технічно ставка робиться не на прорив, а на масовість і доступність. Hamza-2 навряд чи зможе конкурувати з турецькими чи західними платформами за рівнем сенсорів та інтеграції, але може стати «робочою лошадкою» для патрулювання кордонів, ударів по повстанцях і захисту об’єктів у Червоному морі й Сахелі.У середньостроковій перспективі це посилює тренд на регіональні дронові програми, де великі гравці (Китай, Туреччина, частково Іран) продають не лише залізо, а й право на власний, хоч і ліцензійний, дроновий суверенітет.