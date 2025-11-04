"URS-680: китайський цілодобовий “антидрон” для критичної інфраструктури

4 ноября 2025, 8:15

Китай показав URS-680 — стаціонарну систему РЕБ із заявленим виявленням до 5 км і ефективним приглушенням каналів керування та телеметрії до 4 км.



Як концепт URS-680 — це “периметровий щит” для стаціонарних об’єктів, що закриває наймасовіші загрози: FPV, комерційні квадрокоптери, літакові БпЛА з простими лінками, навігацію GNSS у районі. Для оператора це про темп і безперервність: система чергує без екіпажу, інтегрується в локальну мережу відеоспостереження й датчиків, а на піку атаки дає “затемнення” радіоефіру, зриваючи наведення та передачу відео.

Скепсис виправданий. Сектор 4 км для впевненого придушення — це про топографію, висоту антени, чистоту спектра і грамотну маску-частотну стратегію; у місті ефективний радіус часто стискається вдвічі. Рої з частотним перестрибуванням, оптоволоконні або інерційні канали, “мовчазні” профілі без відеопотоку, а також супутникові лінки з вузькими променями зменшують ефект глушіння.Проти боєприпасів із термінальним наведенням за зображенням сам РЕБ не рятує — потрібна інтеграція з кінетикою та лазерними/оптичними перехоплювачами. Стійкість самої станції до контрРЕБ і антирадіолокаційних засобів — окрема тема: без резервного живлення, рознесення антен і хибних випромінювачів URS-680 стане легкою ціллю.URS-680 має сенс як вузол у багатошаровій обороні об’єкта, а не як “чарівна коробка”: пасивні сенсори для раннього виявлення, адаптивне глушіння з динамічними масками, рознесені пости, плюс кінетичний ярус — від стрілецьких перехоплювачів до малогабаритних ЗАК/ПЗРК та лазерів ближнього радіуса. У такій архітектурі китайська система закриє “масовий” клас загроз і виграє хвилини, які вирішують, чи дійде дрон до трансформатора або ляже за парканом.