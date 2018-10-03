CityJet может участвовать в тендере по предоставлению услуг мокрого лизинга

3 октября 2018, 11:15

Бельгийский национальный перевозчик Brussels Airlines не будет продлевать контракт по мокрому лизингу российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который истекает в марте 2019 года.

В авиакомпании объяснили - это трудностями с техобслуживанием таких машин, взятых в аренду у ирландского оператора CityJet, обусловленных "детскими болезнями" ВС, но при этом называет самолет "хорошим".Как и все более молодые модели самолетов, SSJ страдает от "детских болезней". Даже для решения небольшой технической проблемы требуется больше времени, чем если бы это был более проверенный тип самолетов, поскольку опыт, накопленный до сих пор при обслуживании SSJ, еще не столь обширен. Это приводит к более длительному техобслуживанию, что обязывает Brussels Airlines регулярно пересматривать свой график выполнения рейсов.