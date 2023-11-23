Red Magic 9 Pro отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3

23 ноября 2023, 16:15

Компанія Red Magic щойно випустила ігрові смартфони серії Red Magic 9 Pro. Модельний ряд складається з двох моделей: Red Magic 9 Pro і Red Magic 9 Pro+.

Смартфони Red Magic 9 Pro мають абсолютно пласку задню частину та повноекранний дисплей, що означає відсутність виїмки для камери на задній панелі та виїмки для передньої камери на екрані. Налаштування камери на цих пристроях захищено шаром спеціально виготовленого скла, який не блокує потрапляння світла на датчики.

Серія смартфонів товщиною 8,9 мм доступна в трьох кольорах: Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Night і Deuterium Front Transparent Silver Wings.

Спереду пристрої оснащені 6,8-дюймовим повноекранним дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю 2480 x 1116 пікселів. Співвідношення екрану до корпусу становить вражаючі 93,7%. Вони мають частоту оновлення 120 Гц, ультрависокочастотне ШІМ затемнення 2160 Гц і постійне затемнення, частоту дискретизації мультитач 960 Гц і пікову яскравість 1600 ніт. Дисплей повністю покриває кольорову гаму DCI-P3 і підтримує HDR10+. Як згадувалося вище, ці телефони мають камеру під дисплеєм, яка покрита люмінесцентним матеріалом BOE Q9+, який маскує камеру.

Під капотом Red Magic 9 Pro (і 9 Pro+) оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5X і накопичувачем UFS4.0. Він включає в себе парову камеру розміром 10 182 мм², новий вентилятор із сплаву і водоспадний потік повітря та енергетичний двигун CUBE, який, як кажуть, зменшує тепло, що виділяється чіпом Snapdragon 8 Gen 3, на 25 °C. Завдяки цій системі охолодження телефон отримав вражаючі результати AnTuTu: 2291328 балів за кімнатної температури та 2321054 бали в лабораторії. Бренд стверджує, що телефон може легко підтримувати 60 кадрів в секунду в Genshin Impact протягом 60 хвилин.

Можливо, він має власний ігровий чіп Red Magic, відомий як Red Core R2 Pro. Ця мікросхема розроблена для покращення ігрового досвіду за допомогою таких функцій, як тактильний відгук, аудіо та частота дискретизації дотику.

Що стосується програмного забезпечення, серія Red Magic 9 Pro постачається з ОС REDMAGIC 9.0 на базі Android 14. Ключовою особливістю нової ОС є програмне забезпечення X Gravity 2.0, яке використовуватиметься для плавного відображення зовнішніх пристроїв, таких як контролер або клавіатура. і мишею для керування на екрані.

Red Magic 9 Pro оснащений акумулятором на 6500 мАг і швидким зарядним пристроєм на 80 Вт, який дозволяє повністю зарядити пристрій всього за 35 хвилин. З іншого боку, Red Magic 9 Pro+ оснащений акумулятором на 5500 мАг з надшвидким зарядним пристроєм на 165 Вт, який можна повністю зарядити всього за 16 хвилин. Обидві моделі підтримують USB 3.2 gen2 і повнофункціональний TYPE-C.

Інші функції на борту включають чутливі до дотику кнопки 520 Гц для ігор, подвійні стереодинаміки Magic Sound, 3 вбудовані мікрофони, Wi-Fi 7, ІЧ-пульт дистанційного керування, роз’єм для навушників 3,5 мм і NFC.

Що стосується камер, то основна 50-мегапіксельна камера Samsung GN5 оснащена OIS. Замість попереднього 8-мегапіксельного ширококутного датчика серія Red Magic 9 Pro оснащена 50-мегапіксельним ультраширококутним датчиком JN1. Цікаво, що в комплекті чомусь є і макрооб’єктив на 2 Мп.

Серія Red Magic 9 Pro буде доступна на JD.com за ціною від 4399 юанів (~620 доларів) за версію 8/256 ГБ. Якщо ви обираєте потужнішу модель Red Magic 9 Pro+ 16/256 ГБ, ціна зросте до 5499 юанів (~775 доларів США).