Honor 100 випускається як перший телефон на Snapdragon 7 Gen 3

23 ноября 2023, 16:45

Сьогодні бренд Honor анонсував серію Honor 100, що складається з двох моделей: Honor 100, першого в світі телефону на базі Snapdragon 7 Gen 3, і Honor 100 Pro з потужним процесором Snapdragon 8 серії.

Смартфони Honor 100 і 100 Pro мають чудовий дизайн. Хоча обидві моделі мають чотиривигнутий OLED-дисплей на передній панелі, вони відрізняються налаштуванням передньої камери. Стандартний Honor 100 має один отвір, тоді як версія Pro може похвалитися виїмкою у формі таблетки для розміщення подвійної камери для селфі. Позаду Honor 100 демонструє прямокутний модуль камери з чорним D-подібним острівцем, де розміщено подвійну камеру разом зі світлодіодним спалахом. На відміну від цього, Honor 100 Pro виділяється своїм модулем камери овальної форми, який містить потрійну камеру та супутній світлодіодний спалах.



Honor 100 має 6,7-дюймову OLED-панель, а Honor 100 Pro — 6,78-дюймовий OLED-екран. Обидва дисплеї мають роздільну здатність 1,5K, частоту оновлення 120 Гц, ШІМ 3840 Гц і пікову яскравість 2600 ніт. Обидва телефони мають вбудований в екран сканер відбитків пальців для безпеки.



Під капотом Honor 100 знаходиться чіпсет Snapdragon 7 Gen 3, анонсований минулого тижня. Він оснащений оперативною пам’яттю LPDDR5, накопичувачем UFS 3.1 і акумулятором на 5000 мАг, який забезпечує зарядку 100 Вт. З іншого боку, Honor 100 Pro має чіпсет Snapdragon 8 Gen 2, оперативну пам’ять LPDDR5x, накопичувач UFS 4.0 і акумулятор ємністю 5000 мАг із можливістю зарядки 100 Вт і бездротової зарядки 66 Вт. Модельний ряд також пропонує інші функції, такі як подвійна SIM-карта, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, ІЧ-бластер і порт USB-C. Обидва телефони також оснащені власним чіпом Honor для покращення радіочастот під назвою C1.



Стандартна модель створена для гарних можливостей ведення відеоблогів із чудовою 50-мегапіксельною фронтальною камерою. З іншого боку, Honor 100 Pro займає вищий рівень завдяки подвійній селфі-камері з 50-мегапіксельним об’єктивом Sony IMX816 із автофокусом.

Основна камера Honor 100 і 100 Pro оснащена 50-мегапіксельною основною камерою Sony IMX906 з підтримкою OIS і 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Модель Pro також оснащена 32-мегапіксельною телефотокамерою з 2,5-кратним оптичним збільшенням. Компанія стверджує, що Honor 100 Duo може запропонувати фотозйомку рівня DSLR.



Honor 100 надійшов до Китаю в двох варіантах: 12 ГБ оперативної пам’яті + 256 ГБ пам’яті, 16 ГБ оперативної пам’яті + 256 ГБ пам’яті та 16 ГБ оперативної пам’яті + 512 ГБ пам’яті. Ціна цих конфігурацій становить 2499 юанів (~350 доларів США), 2799 юанів (~400 доларів США) і 2999 юанів (450 доларів США) відповідно.



З іншого боку, Honor 100 Pro поставляється в таких конфігураціях, як 12 ГБ оперативної пам’яті + 256 ГБ пам’яті, 16 ГБ оперативної пам’яті + 256 ГБ пам’яті, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ пам’яті та 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ пам’яті. Ці варіанти коштують 3399 юанів (~475 доларів США), 3699 юанів (~525 доларів США), 3999 юанів (~550 доларів США) і 4399 юанів (~625 доларів США) відповідно.



Обидва смартфони доступні в кольорах Glass Black, Moon Shadow White, Monet Purple і Butterfly Blue. На даний момент немає жодної інформації про глобальний запуск Honor 100 і 100 Pro.