Впродовж тижня на Харківщині розмінували понад 276 гектарів території

З 18 по 24 квітня в області знешкодили 2528 вибухонебезпечних предметів, зазначили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.
За тиждень зведені підрозділи саперів в області обстежили 276,6 га території, понад 208 га сільгоспугідь, 7 км ділянок автодоріг, 1,42 км газопроводів, майже 42 км ліній електропередач, а також перевірили 14 об'єктів. До електромережі підключили 16 абонентів та 5794 – повторно.
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