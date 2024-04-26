26 апреля 2024, 11:45

Впродовж тижня на Харківщині розмінували понад 276 гектарів території

З 18 по 24 квітня в області знешкодили 2528 вибухонебезпечних предметів, зазначили у Департаменті цивільного захисту ХОВА.



За тиждень зведені підрозділи саперів в області обстежили 276,6 га території, понад 208 га сільгоспугідь, 7 км ділянок автодоріг, 1,42 км газопроводів, майже 42 км ліній електропередач, а також перевірили 14 об'єктів. До електромережі підключили 16 абонентів та 5794 – повторно.

