Собівартість сумки Dior €53, а вартість в магазинах - €2600

8 июля 2024, 9:45

На заводах Dior та Armani робітники сплять, їдять та живуть, працюючи понаднормово, враховуючи вихідні – таке розслідування провела італійська прокуратура.

Оплата праці оцінювалася в 2-3€ на годину, основні робітники - китайці. Сумка Dior вартістю 2600€ коштує у виробництві приблизно 53 євро, а сумки від Armani вартістю 1800€ коштують 93-250€ за одиницю.Бернар Арно, власник материнської компанії LMVH, куди входять Armani та Dior, має статки 233 мільярди доларів, а витрати на виробництво однієї люксової сумки не перевищує 1% її вартості.