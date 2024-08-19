ТОП фантастических сериалов от Netflix

19 августа 2024, 9:15

"Темное дитя"

Сара становится свидетелем самоубийства молодой девушки, которая была похожа на нее как две капли воды. Тогда она решает выдать себя за погибшую, чтобы хоть как-то изменить свою ужасную жизнь. Однако у девушки появляется еще больше проблем, чем было до этого. А самое страшное то, что вскоре Сара узнает, что со своим двойником она похожа не только внешне...



"Джессика Джонс"

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.



"Манифест"

Сериал рассказывает о судьбе пассажиров загадочного авиарейса Монтего 828, которые после приземления обнаруживают, что провели в небе несколько часов, а по факту целых пять с половиной лет. В новом мире они сталкиваются с бытовыми и мистическими проблемами.



"Мальчик с оленьими рогами"

В мире, пораженном загадочной катастрофой, выживание стало роскошью. В этом беспощадном постапокалиптическом ландшафте живет Гас, подросток, который стал результатом невероятного события: он получеловек-полуолень. После потери отца и единственного острова стабильности — леса, в котором он вырос, Гас вынужден покинуть его укрытие и отправиться на поиски правды о произошедшем.



"Путешественники"

В мире, охваченном тенями будущего, выжившие человечества сплотились в последнюю отчаянную попытку спасти свою расу от гибели. В результате катастрофического взрыва, разрывшего сердце планеты, почти все было уничтожено, а те, кто остался, обречены на борьбу за выживание.

