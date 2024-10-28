Ливни в Сахаре могут стать более частыми

Редкие сильные дожди обрушились на Марокко и часть Сахары, граничащей с королевством.
Марокко борется с сильнейшей засухой за последние 40 лет, пишет AFP в репортаже для "Голоса Америки".
По данным октябрьского отчета Главного управления метеорологии, прошлый год стал самым засушливым в Марокко за последние 80 лет.
По данным Института мировых ресурсов, государства Северной Африки входят в число стран с самым большим дефицитом водных ресурсов в мире.
На юге Марокко дожди помогли частично заполнить некоторые водохранилища и пополнить запасы грунтовых вод.
Однако, по словам экспертов, для того, чтобы этот уровень существенно повысился, дожди должны продолжаться в течение более длительного периода.
Остальная часть страны все еще борется с засухой, которая длится шестой год.
Вода вернулась и в другие части пустыни. Метеорологическое агентство Марокко заявило, что такие ливни могут стать более частыми.
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