28 октября 2024, 15:45

Ливни в Сахаре могут стать более частыми

Редкие сильные дожди обрушились на Марокко и часть Сахары, граничащей с королевством.



Марокко борется с сильнейшей засухой за последние 40 лет, пишет AFP в репортаже для "Голоса Америки".



По данным октябрьского отчета Главного управления метеорологии, прошлый год стал самым засушливым в Марокко за последние 80 лет.



По данным Института мировых ресурсов, государства Северной Африки входят в число стран с самым большим дефицитом водных ресурсов в мире.



На юге Марокко дожди помогли частично заполнить некоторые водохранилища и пополнить запасы грунтовых вод.



Однако, по словам экспертов, для того, чтобы этот уровень существенно повысился, дожди должны продолжаться в течение более длительного периода.



Остальная часть страны все еще борется с засухой, которая длится шестой год.



Вода вернулась и в другие части пустыни. Метеорологическое агентство Марокко заявило, что такие ливни могут стать более частыми.

