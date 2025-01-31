В Латвии запретят выпивать любителям азартных игр

31 января 2025, 12:10

В Латвии ужесточают правила продажи алкоголя. Сейм страны принял поправки к закону, которые вводят ряд ограничений на оборот спиртных напитков. Цель нововведений — снизить потребление алкоголя в стране, которая и так занимает одно из лидирующих мест в ЕС по этому показателю.

Новые правила коснутся не только времени продажи алкоголя в магазинах, но и его рекламы, а также мест, где спиртные напитки можно употреблять.

Купить алкоголь в магазине можно будет только в определенное время: с 10 утра до 8 вечера в рабочие дни и с 10 утра до 6 вечера в воскресенье. При заказе алкоголя онлайн вводится шестичасовой интервал между заказом и доставкой, чтобы исключить спонтанные покупки.

Реклама алкоголя, включая размещение в местах продажи, теперь под полным запретом. Акции со скидками на спиртное также попадают под ограничения.

Интересны и нововведения, касающиеся мест употребления алкоголя. Теперь его нельзя будет подавать в казино и залах игровых автоматов непосредственно за игровым столом. Игроманы смогут выпить только в баре. Возможно, такое решение приведет к притоку игроков в интернет-казино. Любителей азарта будут привлекать не только свежие промокоды казино, но и возможность в комфортной обстановке использовать свой домашний бар.

Кроме того, алкоголь будет под запретом для клиентов салонов красоты, парикмахерских и других подобных заведений. Исключение составляют случаи, когда алкоголь продается на разлив в барах и ночных клубах — на них ограничения по времени продажи не распространяются.

Введение таких жестких мер, по мнению властей, поможет снизить уровень потребления алкоголя в стране и бороться с проблемой алкоголизма. Конечно, такие изменения могут вызвать недовольство со стороны бизнеса, особенно тех заведений, которые теперь не смогут предлагать алкоголь своим клиентам.