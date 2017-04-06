На "КрАЗе" стартовало внедрение новых требований мирового автопорома

6 апреля 2017, 14:15

В ПАО «АвтоКрАЗ» на текущей неделе стартовал проект по улучшению системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».

Его действие началась с проведения цикла тренингов по темам «Требования стандарта IATF 16949: 2016 и менеджмент рисков» и «Система экономики качества». Слушатели курсов - высший руководящий состав и руководители основных производственных и обслуживающих подразделений предприятия, задействованных во всех процессах системы менеджмента качества. Тренинги проводила директор ООО «Центр качества», кандидат экономических наук, СМС - сертифицированный менеджмент-консультант (ICMCI) Ольга Трофимова.

В ходе обучения проработаны требования нового стандарта, проведены практические разработки некоторых документов в соответствии с требованиями стандарта, а также углублены знания по экономике качества. Повышение компетентности руководства в вышеуказанных вопросах будет способствовать выполнению плана работ по внедрению требований стандарта IATF 16949: 2016 и увеличению эффективности управления затратами на качество, что позволит предприятию повысить качество продукции.

Напомним, что в ноябре 2016 международным сертификационным органом DEKRA (Германия) ПАО «АвтоКрАЗ» впервые был выдан сертификат на систему менеджмента качества соответствия требованиям ISO/TS 16949: 2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Согласно требованиям Международной группы автомобильной промышленности (IATF), ISO/TS 16949:2009 будет действителен до 14.09.2018. К этой дате ПАО «АвтоКрАЗ», как и все организации, сертифицированные по ISO/TS 16949: 2009, должно пройти ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям IATF 16949:2016. Новый стандарт - еще сложнее, однако предприятие готово к внедрению его требований, потому что одно из приоритетных направлений в работе - повышение качества продукции и требований потребителей.

