Графические карты ZOTAC на основе GeForce GT 1030

18 мая 2017, 9:15

Компания ZOTAC International представляет графические карты ZOTAC GeForce GT 1030, выполненные на основе архитектуры NVIDIA Pascal, которые позволят повысить производительность компьютера при решении самого широкого спектра задач.

Высокопроизводительное графическое ядро этой видеокарты и реализованные в ее конструкции новейшие технологии соответствуют требованиям даже самых ресурсоемких современных приложений.

ZOTAC GeForce GT 1030 отличаются чрезвычайной компактностью и высокой энергоэффективностью. Архитектура NVIDIA Pascal обеспечивает заметный прирост производительности ПК при работе с мультимедиа по сравнению с интегрированными графическими решениями. Более того, ZOTAC GeForce GT 1030 может быть без проблем установлена в 99% разновидностей компьютерных шасси, снимая, тем самым, извечный вопрос о нехватке свободного пространства в корпусе ПК для монтажа современной мощной видеокарты.Графическая карта ZOTAC GeForce GT 1030 получает все необходимое питание по шине PCIE, что делает ее идеальным решением для обновления ПК для энтузиастов и пользователей, которые хотели бы использовать все преимущества новых графических платформ без дополнительных затрат на аппаратное обеспечение. Отсутствие необходимости в подаче дополнительного питания означает уменьшение количества кабелей в корпусе и более аккуратную их укладку. Процесс установки чрезвычайно прост: вставьте ее в разъем и закрепите.Эти графические карты комплектуются скобой, которая дает возможность их установки даже в наиболее компактные системы. Высокая энергоэффективность NVIDIA Pascal позволяет реализовать практически бесшумное охлаждение даже без использования технологии остановки вентиляторов. Также эти устройства снабжены несколькими портами для подключения дисплеев, в том числе, выходом HDMI 2.0 с поддержкой разрешения 4K при кадровой частоте 60 Гц, что позволит расширить изображение рабочего стола на два монитора.Полностью переработанная утилита FireStorm поможет настроить ZOTAC GeForce GT 1030 на максимальный уровень производительности. Оптимизированный интерфейс программы предоставляет пользователю доступ к основным настройкам графической карты, таким как регулирование тактовой частоты и скорость вращения вентиляторов охлаждения, а также функциям мониторинга графического процессора.