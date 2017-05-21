P8 lite против P9 lite: какую модель от Huawei выбрать?

21 мая 2017, 11:55

Благодаря удачному сочетанию цены, дизайна и технических характеристик «облегченные» версии флагманов Huawei пользуются едва ли не большей популярностью, чем сами флагманы. Мы предлагаем вам сравнить две популярные модели — Huawei P9 lite и Huawei P8 lite, определив их ключевые отличия.

Диагональ дисплея Huawei P9 lite — 5,2 дюйма, это на 0,2 дюйма больше, чем у его предшественника. А благодаря более высокой разрешающей способности (Full HD против HD) пикселей на его экране в 2,25 раза больше по сравнению с P8 lite. Все это обеспечивает более высокую четкость и детализацию изображения, поэтому смотреть картинки и видео будет приятней именно на экране Huawei P9 lite.

Модель P9 lite имеет более тонкий корпус (7,5 мм против 7,7 мм), однако весит на 16 г больше, чем P8 lite. Эта разница обусловлена наличием в конструкции P9 lite металла (корпус P8 lite пластиковый), а также использованием более мощного аккумулятора (3 000 мАч против 2 200 мАч). Такая батарея обеспечивает Huawei P9 lite прекрасные показатели автономности: в режиме воспроизведения видео при максимальной яркости подсветки он работает около 8 часов (Huawei P8 lite — менее 7 часов). Также отметим, что смартфоны Huawei имеют программные режимы энергосбережения, позволяющие существенно продлить время автономной работы путем ограничения некоторых второстепенных функций.

Huawei P9 lite получил более мощный процессор (HiSilicon Kirin 650), обеспечивающий великолепное быстродействие даже при запуске ресурсоемких игр. Объем ОЗУ и встроенной памяти у обоих смартфонов одинаковый: 2 и 16 ГБ.

К списку других преимуществ Huawei P9 lite следует причислить более высокое разрешение фронтальной камеры (8 Мп против 5 Мп), а также наличие сканера отпечатка и USB-хоста, которых нет у «младшей модели». Технологию DLNA, позволяющую создать беспроводную сеть для обмена контентом между гаджетами, также поддерживает только P9 lite.

Заочное сравнение показало, что Huawei P9 lite превосходит своего предшественника по всем ключевым параметрам. Учитывая, что разница в цене между этими моделями не столь существенна, при выборе мы рекомендуем отдать предпочтение именно Huawei P9 lite.