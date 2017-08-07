Релиз Windows – смартфона Alcatel Idol 4 Pro снова перенесли

7 августа 2017, 9:15

В Сети появилась информация о том, что компания Microsoft в очередной раз отложила выход смартфона Alcatel Idol 4 Pro работающего под управлением Windows 10 Mobile на территории Европы.

Новая дата – 10 августа.



Напомним, что дебют новинки состоялся еще на WMC2017 в феврале в Барселоне. По сути своей это та же Android-версия модели только под другой ОС.

Cреди спецификаций стоит отметить 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, сканер отпечатков пальцев, а также 21Мп основная и 8Мп фронтальная камеры плюс 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для расширения последней, конечно же, предусмотрен соответствующий слот. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки батареи.Ориентировочный ценник терминала – 480 евро.