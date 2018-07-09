Компания Apacer представила серию быстрых microSD-карт

9 июля 2018, 11:15

В ассортименте бренда Apacer появились новые высокопроизводительные карты формата microSD, оптимизированные для видеозаписи.



Рынок портативных устройств для видеозаписи в высоком разрешении неуклонно растет, а вместе с ним усиливается конкуренция в области производительных карт памяти для мобильных гаджетов. Желая укрепить свои позиции на этом рынке, компания Apacer выпустила новую серию быстрых карт памяти, способных гарантировать высокосортную запись, что особенно актуально при видеосъемке.

Линейка карт памяти Apacer microSDXC UHS-I U3 V30 идеально подходит для видеопотока в разрешении 4К, обеспечивая гарантированную минимальную скорость записи 30 Мб/сек и максимальную скорость чтения данных 100 Мб/сек. Кроме видеофайлов с высоким битрейтом, данные карты памяти также отлично подходят для записи длительных серий фотоснимков, трехмерных изображений и т.д. Линейка Apacer microSDXC UHS-I U3 V30 включает в себя модели объемом 64, 128 и 256 Гб.



В серию Apacer microSDHC UHS-I U1 V10 входят две карты памяти емкостью 16 и 32 Гб, поддерживающие скоростной класс V10 UHS-I, что означает гарантированную минимальную скорость записи 10 Мб/сек, достаточную для комфортной работы с видеопотоком формата FullHD. Максимальная скорость чтения данных составляет 100 Мб/сек.





Все новые карты памяти от бренда Apacer имеют многоуровневую защиту от потери данных, включая защиту от воды, магнитных полей, механических повреждений и температурных колебаний. Это делает карты памяти Apacer надежным помощником как для любителей, так и профессионалов в области фото и видеосъемки с применением новейших устройств наподобие дронов, экшн камер, камкордеров и т.д.

Официальным дистрибьютором продукции Apacer в Украине является Юг-Контракт. В розничной продаже новые карты памяти Apacer появятся уже в августе.

