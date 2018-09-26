Подробности о мощном фотоаппарате Leica S3

26 сентября 2018, 9:45

В рамках Photokina, компания Leica Camera анонсировала выход в следующем году своей новой мощной среднеформатной камеры – S3.

На данный момент производитель не называет спецификаций грядущей новинки полностью, однако отмечается, что камера получит 64Мп сенсор, а, кроме того, будет укомплектована высокопроизводительной системой обработки изображений.Кроме того, «на борту» этой модели будет реализован большой видоискатель, а также быстрая и надежная система автофокусировки. S3 получит возможность выполнять последовательную фотосъемку со скоростью три кадра в секунду. Запись видео можно будет осуществлять с максимальным разрешением Full HD либо 4K.Другие спецификации по S3 пока засекречены, что и логично, ведь до следующего года еще достаточно много времени.