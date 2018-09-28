Ritmix RF-3490 - новый МР3-плеер

28 сентября 2018, 14:45

В продажу поступил новый MP3-плеер от компании Ritmix.

RF-3490 — это компактный аудиоплеер-флэшка со встроенным USB-коннектором, благодаря чему обеспечивается прямое подключение к компьютеру. Такое решение избавит вас от множества проблем, связанных с пополнением аудиотеки. Воспроизводимые аудио форматы: MP3, WMA, WAV, а так же встроенное FM-радио.Плеер можно использовать не только как аудиоплеер или флэшку, но и как диктофон, запись файлов ведется с встроенного микрофона в формате WAV. RF-3490 продается в двух вариациях: с встроенной памятью 8 Гб и 4 Гб, а для самых ярых меломанов имеется слот для дополнительной памяти форматом microSD до 32 ГБ.