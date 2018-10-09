Wileyfox представил доступный 4G-смартфон Spark X

9 октября 2018, 9:15

Британский Wileyfox анонсировал свой новый смартфон - Spark X.



Новинка получила большой 5.5-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3000 мАч.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный чип MediaTek MT6735A. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Разрешение экрана - HD.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM и LTE.Работает новинка под управлением Android 7.0 Nougat.Согласно официальным данным, на одном полном заряде аккумулятора «трубка» проработает до 10 часов в режиме разговоров или же до 5 часов при непрерывном использовании 4G.Продажи терминала уже начались.